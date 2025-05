Huidkanker treft mannen en vrouwen op andere plekken op hun lichaam. En het aantal gevallen blijft stijgen

Mannen en vrouwen ontwikkelen huidkanker vaak op verschillende plekken van hun lichaam, zo blijkt uit nieuw onderzoek. Ondertussen stijgt het aantal gevallen van melanoom dit jaar opnieuw.

Volgens een analyse van Cancer Research UK (CRUK) wordt bij vier op de tien mannen huidkanker gevonden op de romp – denk aan de rug, borst en buik. Dat komt neer op zo’n 3.700 gevallen per jaar. Bij vrouwen komt melanoom het vaakst voor op de onderbenen, van heup tot voet, goed voor jaarlijks 3.200 diagnoses.

Het verschil lijkt te maken te hebben met gedrag: mannen liggen vaker met ontbloot bovenlijf in de zon, terwijl vrouwen in de zomer eerder kiezen voor korte broeken of rokken.

Het onderzoek laat verder zien dat maar liefst 87 procent van de melanoomgevallen – zo’n 17.100 per jaar in het Verenigd Koninkrijk – veroorzaakt wordt door overmatige blootstelling aan UV-straling.

Het aantal gevallen van melanoom is in het VK vorig jaar naar een recordhoogte gestegen. Tussen 2007–2009 en 2017–2019 steeg het aantal nieuwe diagnoses van 21 naar 28 per 100.000 mensen. Vooral onder 80-plussers is de toename schrikbarend: 57 procent. Bij mensen tussen de 25 en 49 jaar is de stijging 7 procent. De verwachting is dat het aantal gevallen dit jaar verder zal toenemen tot 21.300.

Vroege diagnose

Michelle Mitchell, directeur van CRUK, zegt: “Dat de overlevingskansen bij huidkanker verbeteren, is geweldig nieuws en te danken aan ons onderzoek. Maar het groeiende aantal mensen met melanoom blijft zorgelijk, zeker omdat het aantal mannen sneller stijgt. Zie je iets afwijkends op je huid, zoals een nieuwe moedervlek of eentje die verandert in grootte, vorm of kleur? Ga dan naar de huisarts. Vroege diagnose is cruciaal en kan het verschil maken.”

Fiona Osgun, hoofd gezondheidsinformatie bij CRUK, benadrukt het belang van bescherming: “Eén keer verbranden in de zon kan je risico op melanoom verdrievoudigen. En let op: tussen half maart en half oktober is de UV-straling in het VK vaak sterk genoeg om schade te veroorzaken – zelfs op koele of bewolkte dagen.”

Haar tips: “Blijf tussen 11.00 en 15.00 uur in de schaduw, draag beschermende kleding, inclusief hoed en zonnebril en gebruik zonnebrandcrème met minstens factor 30 en vier of vijf sterren UVA-bescherming.”

Tot slot zegt Peter Johnson, nationaal medisch directeur kankerzorg bij NHS England: “Voorkomen is beter dan genezen. Bescherm jezelf tegen de zon, en laat verdachte plekjes snel nakijken. Vroeg opsporen redt levens.”