Tomorrowland gaat in de nacht nieuw podium bouwen

BOOM (ANP) - Op het festivalterrein van Tomorrowland in het Belgische Boom wordt hard doorgewerkt om vrijdag een nieuw hoofdpodium te hebben staan. In een persconferentie stelde de festivalorganisatie dat er de hele nacht wordt doorgebouwd. Woensdagavond ontstond er op het festival een brand die het hele hoofdpodium heeft verwoest.

Volgens de woordvoerder van het festival zijn er momenteel twee scenario's mogelijk. In het eerste opent het festival vrijdag volledig en voor alle bezoekers met een ticket. In het tweede scenario openen vrijdag alleen de andere podia voor iedereen die niet op de camping staat en wordt er voor de 38.000 kampeerders een feest op de camping georganiseerd. "Maar er is nog heel veel werk", zegt woordvoerder Debby Wilmsen. "En het moet veilig verlopen."

De organisatie van Tomorrowland laat verder weten dat in beide scenario's de deuren pas om 14.00 uur zullen openen in plaats van 12.00 uur. Eerder donderdag liet Tomorrowland al weten dat het festival hoe dan ook doorgaat.