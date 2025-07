Amazon schrapt banen bij clouddivisie om hoge AI-kosten

SEATTLE (ANP/RTR/BLOOMBERG) - Amazon gaat banen schrappen bij zijn divisie voor clouddiensten in verband met de stijgende kosten bij het Amerikaanse bedrijf voor kunstmatige intelligentie (AI). Volgens een woordvoerder worden meerdere teams bij Amazon Web Services (AWS) geraakt door de ingreep. Persbureau Reuters meldt op basis van bronnen dat het gaat om honderden arbeidsplaatsen bij de cloudtak van Amazon.

Amazon zelf wil niet zeggen hoeveel banen verloren gaan door de ingreep. Volgens de zegsman is de maatregel nodig om te kunnen blijven investeren en innoveren op AI-gebied. AWS is 's werelds grootste aanbieder van clouddiensten. Amazon-topman Andy Jassy zei in juni nog dat hij verwacht dat het personeelsbestand van het bedrijf de komende jaren zal inkrimpen omdat steeds meer taken worden overgenomen door AI.

Ook andere grote Amerikaanse techbedrijven schrappen banen om kosten te besparen. Zo vervallen bij softwareconcern Microsoft duizenden banen, net als bij Facebook-moederbedrijf Meta.