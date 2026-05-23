Toponderhandelaar Iran hamert op rechten van zijn land

door anp
zaterdag, 23 mei 2026 om 14:10
TEHERAN/DOHA (ANP/AFP/RTR) - De Iraanse toponderhandelaar Mohammad Bagher Ghalibaf heeft beklemtoond dat Iran als natie rechten heeft en dat die niet worden opgegeven. Hij zei dit in Teheran tegen de Pakistaanse bemiddelaar, legerchef veldmaarschalk Asim Munir. Bagher Ghalibaf zei ook dat Iran veel harder terugslaat dan in maart indien de VS weer aanvallen beginnen. Pakistan bemiddelt tussen de VS en Iran over een vredesakkoord of wapenstilstand.
De veldmaarschalk is vrijdag in Teheran aangekomen voor gesprekken met Iraanse functionarissen, onder wie president Masoud Pezeshkian en de minister van Buitenlandse Zaken Abbas Araqchi. De Iraanse president zei volgens Iraanse media vrijdag dat de strijdkrachten sinds de aanvallen eind februari begonnen, voornamelijk met oude types projectielen hebben geschoten, maar er nieuwere, krachtigere raketten worden ingezet indien de VS de aanvallen hervatten.
Vrijdag is ook een delegatie uit Qatar in Iran aangekomen. De emir van Qatar, Tamim bin Hamad al-Thani, heeft zaterdag met president Donald Trump gebeld.
