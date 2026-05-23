Indiase handelsminister naar Canada voor bezoek premier Carney

Economie
door anp
zaterdag, 23 mei 2026 om 13:52
NEW DELHI (ANP/BLOOMBERG) - De Indiase minister van Handel en Industrie Piyush Goyal gaat komende week naar Canada om te praten met premier Mark Carney over een vrijhandelsakkoord tussen beide landen. Ook wordt gepraat over samenwerking bij belangrijke grondstoffen die India nodig heeft.
Volgens Goyal vindt het bezoek plaats van 25 tot en met 27 mei. Naar verwachting gaat een delegatie van meer dan 150 Indiase zakenmensen mee. Goyal zal ook gesprekken voeren met Canadese pensioenfondsen.
Carney bracht eerder dit jaar zijn eerste officiële bezoek als premier aan India en de Indiase premier Narendra Modi. Daarbij werd afgesproken nauwer samen te werken bij handel en toeleveringsketens. Er werd ook een overeenkomst gesloten waarbij Canada meer uranium gaat leveren aan India voor gebruik in kerncentrales.
De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Marco Rubio had zaterdag bij een bezoek aan India een ontmoeting met Modi, waar onder meer werd gesproken over de oorlog in het Midden-Oosten.
