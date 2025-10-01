Tot 20 jaar cel voor Belgische gevangenen na marteling celgenoot

ANTWERPEN (ANP/BELGA) - Vijf gedetineerden die in een Antwerpse gevangenis een medegevangene jarenlang martelden, hebben celstraffen van tussen de achttien maanden en twintig jaar gekregen. Het slachtoffer werd geslagen, verkracht en vernederd.

De dagenlange mishandeling vond plaats tijdens een staking van het gevangenispersoneel. Door onderbezetting zou het personeel niets door hebben gehad. De gevangene werd zwaargewond aangetroffen in zijn cel. De celgenoten maakten filmpjes van de vernederende martelingen en zetten die op sociale media.

De hoofdverdachten kregen celstraffen van vijftien en twintig jaar. Volgens de rechter zijn zij ook schuldig aan poging tot moord. Twee andere verdachten die de gevangene ook sloegen maar verder vooral toekeken en niets deden, kregen gevangenisstraffen van respectievelijk achttien maanden en twee jaar.

De daders moeten ook een voorlopige schadevergoeding van 25.000 euro betalen. Een deskundige moet nog vaststellen hoe groot de schadevergoeding daadwerkelijk zal zijn.