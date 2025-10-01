Media: Spanje raadt activisten met klem af naar Gaza te varen

MADRID (ANP) - Spanje heeft de activisten die Gaza willen bereiken opgeroepen om niet te ver door te varen. Er vaart een Spaans marineschip in de buurt, maar dat zal niet te dicht bij Israël komen, melden Spaanse media. De Israëlische krijgsmacht heeft namelijk een verboden gebied aangemerkt.

Het Spaanse schip Furor ligt volgens Spaanse media, waaronder El País, binnen "operationeel gebied" van de Global Sumud Flotilla (GSF). Als reddingswerk verricht moet worden, zal dat schip daarbij helpen, maar het zal niet het Israëlische gebied binnenvaren. Daarom heeft de regering de activisten "met klem" aangeraden om dat ook niet te doen. Dat zou gevaarlijk zijn. El Mundo schrijft dat de regering heeft laten weten dat de actie "lovenswaardig en legitiem" is, maar dat de veiligheid van de activisten voorop moet staan.

Italië had ook twee marineschepen gestuurd. Ook die varen niet verder vanwege de Israëlische beperkingen. GSF noemde dat "sabotage" en een poging om de activisten te ontmoedigen.