Tot dusver 200 tips in onderzoek naar dood 17-jarige Lisa

AMSTERDAM (ANP) - De politie heeft tot dusver zo'n tweehonderd tips binnengekregen over de dood van de 17-jarige Lisa uit Abcoude, bevestigt de politie na berichtgeving van AT5. Donderdag meldde de politie op zoek te zijn naar de mensen die in drie specifieke voertuigen zaten en rond het tijdstip van de vondst van het meisje langsreden.

De tips die zijn binnengekomen "worden op bruikbaarheid onderzocht", aldus de woordvoerder. De getuigen die de politie zoekt zaten op een scooter, in een bestelbusje en in een Birò. De politie hoopt dat deze mensen meer kunnen zeggen over de verdachte van het ernstige geweld waarmee Lisa om het leven is gebracht.

Het meisje fietste in de nacht van dinsdag op woensdag vanuit het centrum van Amsterdam naar haar huis in Abcoude toen zij op de Holterbergweg werd aangevallen door een man. De politie vond haar lichaam rond 04.15 uur, nadat Lisa zelf alarm had geslagen via 112. De getuigen reden tussen 04.10 en 04.30 uur op de Holterbergweg.