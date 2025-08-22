ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Tot dusver 200 tips in onderzoek naar dood 17-jarige Lisa

Samenleving
door anp
vrijdag, 22 augustus 2025 om 15:33
anp220825137 1
AMSTERDAM (ANP) - De politie heeft tot dusver zo'n tweehonderd tips binnengekregen over de dood van de 17-jarige Lisa uit Abcoude, bevestigt de politie na berichtgeving van AT5. Donderdag meldde de politie op zoek te zijn naar de mensen die in drie specifieke voertuigen zaten en rond het tijdstip van de vondst van het meisje langsreden.
De tips die zijn binnengekomen "worden op bruikbaarheid onderzocht", aldus de woordvoerder. De getuigen die de politie zoekt zaten op een scooter, in een bestelbusje en in een Birò. De politie hoopt dat deze mensen meer kunnen zeggen over de verdachte van het ernstige geweld waarmee Lisa om het leven is gebracht.
Het meisje fietste in de nacht van dinsdag op woensdag vanuit het centrum van Amsterdam naar haar huis in Abcoude toen zij op de Holterbergweg werd aangevallen door een man. De politie vond haar lichaam rond 04.15 uur, nadat Lisa zelf alarm had geslagen via 112. De getuigen reden tussen 04.10 en 04.30 uur op de Holterbergweg.
Vorig artikel

Hilarische AI-video's van B&B Vol liefde gaan viraal: Renske blaast hotel op en JP zuipt zich te pletter

Volgend artikel

Wall Street licht hoger in afwachting toespraak Fed-baas Powell

POPULAIR NIEUWS

ANP-530470131

5 manieren waarop we ons zelf iedere dag een beetje dommer maken

anp210825158 1

Omgebrachte Lisa sloeg tevergeefs zelf alarm bij 112 toen ze werd gevolgd

ANP-533806490

Man van 22 aangehouden voor zedendelict Weesperzijde in Amsterdam, mogelijk zelfde daders als in Abcoude

190197380_l

Man randt 15-jarig meisje aan tijdens vlucht van Swiss Air

Schermafbeelding 2025-08-21 222922

B&B Vol liefde: Renate verklapt hoeveel ze is aangekomen en Renske blijkt een topactrice

ANP-532929639

Ook Nederlandse politie gebruikt omstreden software van Palantir + wat is er mis mee