Wall Street licht hoger in afwachting toespraak Fed-baas Powell

NEW YORK (ANP) - Wall Street ging vrijdag licht omhoog na de kleine verliesbeurt een dag eerder. Beleggers deden het rustig aan in afwachting van de toespraak van Jerome Powell. De voorzitter van de Fed spreekt om 16.00 uur Nederlandse tijd tijdens de jaarlijkse bijeenkomst van centrale bankiers in het Amerikaanse Jackson Hole. Beleggers zijn vooral benieuwd of Powell iets gaat zeggen over het toekomstige rentebeleid.

De hoop dat de Fed in september begint met het verlagen van de leenkosten is in de afgelopen weken flink toegenomen door meevallende inflatiecijfers en zwakke banencijfers. Ondanks toenemende druk van president Donald Trump heeft de centrale bank de rente nog niet verlaagd, waarbij Powell steeds op de mogelijke impact van Trumps invoerheffingen op de consumentenprijzen heeft gewezen. Trump heeft meermaals aangedrongen op het vertrek van Powell. Naast mogelijke rentehints zal Powell in zijn toespraak waarschijnlijk wijzen op het belang van een onafhankelijke centrale bank.

De Dow-Jonesindex noteerde kort na opening van de markt 0,6 procent hoger op 45.059 punten. De brede S&P 500-index steeg 0,3 procent tot 6390 punten en techgraadmeter Nasdaq klom 0,1 procent tot 21.125 punten.

Renteverlaging

De S&P 500-index sloot donderdag voor de vijfde dag op rij lager door koersverliezen in de techsector. Vorige week tikte de brede index nog nieuwe records aan door de hoop op een renteverlaging in september.

Nvidia zakte 1,2 procent. Volgens technologienieuwssite The Information heeft de chipontwikkelaar zijn toeleveranciers opdracht gegeven om de productie van onderdelen voor de AI-chip H20 te staken. Dat komt mogelijk door een tegenvallende vraag naar deze speciaal voor China ontwikkelde chip.

Workday

Google-moederbedrijf Alphabet steeg 1,3 procent. Meta Platforms (plus 0,2 procent) heeft volgens persbureau Bloomberg een deal gesloten van minstens 10 miljard dollar met Google. Volgens de overeenkomst kan het moederbedrijf van Facebook en Instagram zes jaar de servers en opslag van Google Cloud gebruiken voor nieuwe AI-toepassingen.

Zoom Video Communications won 7,4 procent na goed ontvangen resultaten van de videochatdienst. De aanbieder van bedrijfssoftware Workday, die ook met kwartaalcijfers kwam, verloor 6,7 procent.