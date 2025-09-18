ECONOMIE
Tot nu toe onbekende Picasso onthuld in Parijs

Samenleving
door anp
donderdag, 18 september 2025 om 17:45
PARIJS (ANP/AFP) - Een bij het grote publiek tot nog toe onbekende Picasso wordt geveild in het Parijse veilinghuis Hôtel Drouot. Het "exceptionele" portret van zijn muze Dora Maar, getiteld "Buste van een vrouw met gebloemde hoed", dateert van 1943 en is buiten een kleine kring rond Picasso nooit te zien geweest. De waarde van het werk wordt geschat op minimaal 8 miljoen euro.
"Het schilderij vormt een mijlpaal in de kunst en in het oeuvre van Picasso", aldus Christophe Lucien, de veilingmeester die het werk veilt op 24 oktober. Het is nog nooit gerestaureerd, voegde Lucien eraan toe. "Het werk is in originele staat en simpel ingelijst."
Het werk werd in 1944 verworven door een vooraanstaande Franse verzamelaar en is voor zijn tijd opvallend vrolijk gekleurd. De meeste werken uit deze oorlogsperiode zijn veelal donker van tint, aldus Olivier Picasso, de kleinzoon van de schilder, tegen persbureau AFP. De eigenaar wil het doek veilen in verband met een nalatenschap.
