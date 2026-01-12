Tot zeker woensdag water koken in regio Amersfoort

AMERSFOORT (ANP) - Het advies om drinkwater voor gebruik te koken in Amersfoort en omliggende gemeenten als Bunschoten-Spakenburg, Leusden en Soest geldt in ieder geval tot woensdagmiddag. De "lichte verontreiniging" met de bacterie enterokokken die vorige week maandag werd gevonden, is nog niet weg, meldt drinkwaterbedrijf Vitens.

Vitens laat weten dat het afgelopen weekend enterokokken aantrof in een voorraadkelder bij een productielocatie in Amersfoort. In een productielocatie wordt opgepompt grondwater gezuiverd tot drinkwater. De kelder is daarop leeggemaakt, uit gebruik genomen en wordt nog schoongemaakt.

Omdat Vitens echter niet zeker is dat de bacterie niet ook in andere voorraadkelders aanwezig is, wacht het waterbedrijf op twee schone testuitslagen na elkaar. Daar gaat minimaal twee dagen overheen.

Het Meander Medisch Centrum in Amersfoort is wel al van het kookadvies af. Vitens bevoorraadt het ziekenhuis met drinkwater uit een andere productielocatie.