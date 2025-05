Traumahelikopters ANWB 30 jaar in Nederland

DEN HAAG (ANP) - Het is deze vrijdag exact dertig jaar geleden dat de eerste traumahelikopter officieel ging vliegen in Nederland, meldt de ANWB. Destijds begon ANWB Medical Air Assistance (MMA), het vliegbedrijf van de ANWB, met een proef met één helikopter. Dat is dertig jaar later uitgegroeid tot een landelijk dekkende operatie met acht helikopters en 37 piloten.

De traumahelikopters bieden zeven dagen per week dag en nacht "cruciale en snelle medische hulp wanneer elke seconde telt", aldus de ANWB. Ze worden bemand door een team met daarin een gespecialiseerde arts, een verpleegkundige en een piloot. Jaarlijks worden traumahelikopters zo'n 12.000 keer opgeroepen voor een noodgeval. De speciale helikopters vervoeren de medische teams naar de plaats van een ongeluk, of slachtoffers naar ziekenhuizen.

Het idee voor de traumahelikopter ontstond door toenemende verkeersdrukte op de Nederlandse wegen. Er was behoefte aan snellere medische hulp bij ernstige ongevallen. De proef in 1995 deed de ANWB in samenwerking met het toenmalige VUmc in Amsterdam, nu onderdeel van het Amsterdam UMC.

Wegens de mijlpaal is in het luchtvaartmuseum Aviodrome in Lelystad een tentoonstelling over de geschiedenis van de traumahelikopters. Deze is tot 30 augustus te zien.