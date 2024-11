Treinen in zuidwesten gaan weer rijden na staking bij ProRail

DEN HAAG (ANP) - De treinen in Zuid-Holland, Zeeland en West-Brabant gaan weer rijden na de staking bij spoorbeheerder ProRail. Tot 09.00 uur lag het treinverkeer in de zuidwestelijke helft van het land stil door de werkonderbreking van verkeersleiders in Den Haag, Rotterdam en Roosendaal. Daardoor reden er geen treinen rond plaatsen als Breda, Den Haag, Leiden, Middelburg en Rotterdam. Ook het treinverkeer over de hogesnelheidslijn lag stil.

Op de treinstations was het maandagochtend erg rustig. Wel was het erg druk in onder meer de RandstadRail tussen Rotterdam en Den Haag, zag een ANP-verslaggever. Die lijn wordt niet beheerd door ProRail en kon dus gewoon rijden.

Bij ProRail wordt ook komende week twee keer gestaakt. Woensdag leggen medewerkers van de spoorbeheerder in Eindhoven en Maastricht het werk neer, vrijdag staken treinverkeersleiders in Zwolle, Groningen en Arnhem. Welke gevolgen die stakingen zullen hebben voor reizigers, is nog niet bekend.

ProRail-medewerkers staken door een conflict tussen vakbond FNV en ProRail. FNV eist een loonsverhoging van gemiddeld 13 procent voor het ProRail-personeel, maar de spoorbeheerder noemt die eis niet realistisch. ProRail biedt een loonsverhoging van gemiddeld 5,2 procent.