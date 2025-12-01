ECONOMIE
Treinhinder bij Zwolle door poging koperdiefstal nog tot middag

Samenleving
door anp
maandag, 01 december 2025 om 6:53
anp011225042 1
UTRECHT (ANP) - De treinhinder die is ontstaan door een poging tot koperdiefstal in Zwolle duurt naar verwachting nog tot het einde van maandagmiddag. In de NS-reisplanner, die maandagochtend vroeg is bijgewerkt, is te zien dat tot zeker 15.00 uur geen treinen rijden tussen 't Harde en Zwolle en tussen Zwolle en Lelystad.
Zondagavond reden er snelbussen tussen 't Harde en Zwolle en Lelystad en Zwolle, maar die zijn maandagochtend niet meteen weer beschikbaar, laat een woordvoerder van de NS weten. Reizigers krijgen daarom het advies om te reizen via Deventer of hun reis uit te stellen als dat mogelijk is. "Het zal in de ochtendspits ook echt druk worden op de omreisroutes", zegt ze. De NS hoopt in de loop van de ochtend bussen beschikbaar te hebben, maar of dat lukt en hoe laat is nog onduidelijk.
Zondagavond werd geprobeerd koper te stelen op het spoor in Zwolle. ProRail meldde dat er geen koper is verwijderd, maar dat de schade wel fors is. Er is een man aangehouden.
Ook op het traject tussen Utrecht en Den Haag zijn er maandag problemen met het treinverkeer. Door een defect spoor rijden naar verwachting tot ongeveer 09.30 uur minder sprinters tussen Gouda Goverwelle en Den Haag Centraal.
