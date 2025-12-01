ECONOMIE
Detailhandel zet ruim 3 procent meer om, ook volume stijgt

Economie
door anp
maandag, 01 december 2025 om 6:50
anp011225041 1
DEN HAAG (ANP) - Winkeliers in Nederland hebben in oktober meer omzet gedraaid dan een jaar eerder, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). De totale omzet in de detailhandel steeg met 3,1 procent, na een stijging van 3,8 procent in september. Het volume, ofwel de hoeveelheid verkochte spullen of voedingsmiddelen, lag 1,6 procent hoger dan een jaar geleden. Online werd bijna 5 procent meer omgezet dan een jaar eerder.
Bij winkels in voedings- en genotmiddelen steeg de omzet met 3,2 procent. Het verkoopvolume daalde met 0,4 procent. De omzet van supermarkten lag 3,7 procent hoger, na een stijging van 5 procent in september. De omzet van speciaalzaken steeg met 0,1 procent, na een daling van 0,7 procent een maand eerder.
In de non-foodsector nam de omzet met 3,1 procent toe en lag het volume 2,5 procent hoger. Schoenenwinkels, meubelzaken, drogisterijen, winkels in recreatieartikelen, kledingwinkels en winkels in doe-het-zelfartikelen, keukens en vloeren boekten in oktober meer omzet dan in oktober 2024.
