Treinstation Brussel-Zuid ontruimd om twee verdachte pakketten

BRUSSEL (ANP/BELGA) - Het treinstation Brussel-Zuid is maandagavond volledig ontruimd, nadat er twee verdachte pakketten zijn aangetroffen. Het treinverkeer ligt volledig stil en ook het metrostation wordt ontruimd. Dat melden spoorbeheerder Infrabel, spoormaatschappij NMBS en de politie.

Volgens de politie werden rond 17.20 uur in het station twee verdachte pakketten aangetroffen in twee treinen op twee verschillende perrons. Verschillende politieploegen doorzoeken het station. De ontmijningsdienst van het leger, DOVO, is opgeroepen om beide pakketten te onderzoeken.

Volgens de NMBS was een van de treinen waarin een verdacht pakket werd ontdekt, op weg naar Antwerpen. Alle treinverkeer van en naar Brussel-Zuid ligt momenteel stil. Het is nog niet duidelijk of er treinen omgeleid kunnen worden.

Brussel-Zuid is een belangrijk knooppunt van nationaal en internationaal treinverkeer.