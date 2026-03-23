In een land waar de fiets goed is voor bijna een kwart van alle verplaatsingen, is een jaarlijkse korte check geen luxe, maar gezond verstand

Eerst oppompen, dan pas sleutelen

Begin altijd met je banden. De meeste “lekke” banden blijken simpelweg te zacht te zijn. Pomp ze stevig op, tot net onder de maximale druk die op de zijkant van de band staat.

Laat het wiel daarna even ronddraaien: loopt het soepel en zie je geen bulten in de band, dan ligt de binnenband goed. Zie je wel een bult, dan kan de binnenband klem zitten en bij wegrijden knappen – beter eerst opnieuw leggen of naar de fietsenmaker.

Ketting: minder olie is vaak beter

Een piepende of roestige ketting schrikt af, maar is meestal goed te redden. Spuit bij roest kort wat roestoplosser op de ketting, beweeg de pedalen een paar keer rond en veeg het vuil weg.

Breng daarna een dun laagje olie aan en haal de ketting nog eens door een doek. Er mag alleen een lichte glans achterblijven; te veel olie trekt vuil aan, slijt je aandrijving sneller en belandt uiteindelijk op je broekspijp.

Snelle veiligheidscheck: remmen, licht, losse delen

Neem één minuut voor een mini-keuring. Knijp je remmen in: voelen ze direct en stevig aan, zonder dat de hendel tot het stuur komt? Zo niet, ga niet zelf prutsen als je niet weet wat je doet; remmen zijn geen doe-het-zelf-project voor beginners.

Controleer ook je verlichting – essentieel nu e-bikes harder rijden en kwetsbare fietsers , vooral ouderen, vaker betrokken zijn bij ernstige ongelukken. Rammelen stuur, zadel of drager, dan moet er minimaal een sleuteltje aan te pas komen, of een afspraak bij de fietsenmaker.

De domste fout op twee wielen Een fietsenmaker ziet het elke dag: mensen komen met een “lekke” band binnen die alleen maar leeg is. Gewoon nooit opgepompt. Intussen groeit Nederland nóg verder uit tot fietsland: we rijden samen bijna 19 miljard kilometer per jaar en er zijn meer fietsen dan inwoners. Toch laten veel mensen hun belangrijkste vervoermiddel versloffen. Met een paar simpele handelingen – die je thuis kunt doen – wordt je fiets direct veiliger, sneller en goedkoper in onderhoud.

Doe dit vooral níet zelf

Schakelingen afstellen, wielen richten en ingewikkelde remsystemen lijken met een YouTube-filmpje zo gedaan, maar leveren in de praktijk vaak slechtere – en soms gevaarlijke – resultaten op. Een ervaren fietsenhandelaar raadt juist aan: vraag eerst gratis advies in de werkplaats, en beslis dan wat je zelf doet en wat je uitbesteedt