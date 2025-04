Treinstations Spanje blijven open voor gestrande reizigers

MADRID (ANP) - Dertig treinstations in Spanje houden hun deuren in de nacht van maandag op dinsdag open voor gestrande reizigers. Het gaat onder meer om stations in Madrid, Barcelona, Bilbao, Valencia, Sevilla, Córdoba, Zaragoza, Málaga en Pamplona, meldt het ministerie van Transport.

Barcelona heeft in samenwerking met het Rode Kruis 1200 bedden klaargezet voor gestrande reizigers op verschillende plekken in de stad, meldt de Spaanse krant La Vanguardia.

In Barcelona blijft de metro, die grotendeels weer werkt, de hele nacht doorrijden om zoveel mogelijk mensen op hun plek van bestemming te krijgen.

De Spaanse krant El País meldt dat inwoners van Madrid in onzekerheid zijn over de beschikbaarheid van het openbaar vervoer dinsdag. Het is nog niet duidelijk wanneer de treinen en metro in de Spaanse hoofdstad weer rijden. Op beelden die de krant online plaatst is te zien dat verschillende mensen de nacht doorbrengen op een van de treinstations in de stad.