Treinverkeer rond Zwolle langer last van koperdiefstal

ZWOLLE (ANP) - Het treinverkeer rond Zwolle is langer ontregeld dan verwacht na de diefstal van koper uit de Hanzeboog zondag. Hierdoor kan maar een van de twee sporen van de spoorbrug over de IJssel worden gebruikt en kunnen er geen sprinters rijden. De problemen zouden eerst tot maandagavond duren, maar de herstelwerkzaamheden vinden nu plaats in de nacht van woensdag op donderdag omdat er geen lassers beschikbaar zijn, meldt ProRail. Tot die tijd rijden er geen sprinters tussen Amersfoort en Zwolle en tussen Lelystad en Zwolle.

Het koper werd zondagavond gestolen. De dieven namen een belangrijke kabel mee, met daarin nog dertig kabels. De lassers zijn ingezet bij andere werkzaamheden en kunnen daarom niet zomaar weg, aldus de spoorbeheerder.