Trump wil Noord-Koreaanse dictator Kim Jong-un ontmoeten

WASHINGTON (ANP/AFP) - De Amerikaanse president Donald Trump wil weer een nieuwe ontmoeting met de Noord-Koreaanse dictator Kim Jong-un. De twee zagen elkaar drie keer tijdens Trumps eerste ambtstermijn, maar nog niet sinds Trump terugkeerde in het Witte Huis in januari van dit jaar.

Trump hoopt dat het gesprek met Kim nog dit jaar plaatsvindt, zei hij tijdens een top met de Zuid-Koreaanse president Lee Jae-myung. Lee moedigde zijn Amerikaanse ambtgenoot aan om weer met Kim om tafel te gaan, zodat hij als "vredestichter" kan optreden.

Trump zei uit te kijken naar een ontmoeting met Kim, die erg aardig tegen hem zou zijn geweest. De Republikein beweerde Kim "beter dan bijna iedereen" te kennen, "behalve zijn zus".

De eerdere gesprekken zorgden voor een afname van de spanningen tussen de Verenigde Staten en Noord-Korea, maar leidden niet tot blijvende afspraken.