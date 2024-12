DEVENTER (ANP) - Het treinverkeer tussen Zwolle en Deventer is zaterdagmiddag hervat, nadat een stroomstoring de verbinding tussen Zwolle en Olst eerder had platgelegd. Dat meldt de NS.

Door de storing was er geen treinverbinding tussen Zwolle en Deventer, waar zaterdagochtend het goed bezochte Dickens Festijn is begonnen. Deventer staat het hele weekend in het teken van de Victoriaanse tijd. Naar verwachting komen in twee dagen tijd 125.000 mensen naar de Hanzestad.