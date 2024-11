Treinverkeer wordt hervat, maar rest van de ochtend nog hinder

UTRECHT (ANP) - De acties op het spoor van ProRail-medewerkers zijn voorbij en het treinverkeer wordt weer opgestart. Maar de NS waarschuwt dat reizigers de komende uren nog rekening moeten houden met vertragingen en uitval van treinen.

Om 09.08 vertrok de eerste trein vanaf Amsterdam Centraal: de hogesnelheidstrein ICE met bestemming Frankfurt. En om 09.10 uur vertrok vanaf Amsterdam Centraal de eerste sprinter naar Amersfoort Vathorst. In de loop van de ochtend zullen daar steeds meer treinen bij komen.

Begin van de middag rijden de treinen weer volgens dienstregeling, verwacht de NS, die reizigers aanraadt voor vertrek de reisplanner te raadplegen.

Op de hoogte

In heel Noord-Holland en in delen van Utrecht en Flevoland reden tussen 06.00 en 09.00 uur geen treinen. Dat kwam door een staking van medewerkers van de verkeersleidingsposten in Amsterdam en Alkmaar. Ze voeren actie voor meer loon.

Treinreizigers bleken goed op de hoogte van de staking. Op veel stations, waaronder Utrecht CS en Schiphol, was het rustiger dan normaal. Op de weg was het niet drukker dan anders op woensdag, meldde de ANWB. Een woordvoerder zei dat mensen waarschijnlijk gehoor hebben gegeven aan de oproep om thuis te werken.

Vrijdag staken ProRail-medewerkers op de verkeersleidingsposten in Utrecht en Amersfoort. In die regio rijden dan tussen 06.00 uur tot 09.00 uur geen treinen. Ook volgende week staan er stakingen op stapel.