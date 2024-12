Trump aangekomen in Frankrijk

PARIJS (ANP/AFP) - De volgende Amerikaanse president Donald Trump is aangekomen in Frankrijk. Hij woont daar de heropening bij van de door brand verwoeste Notre-Dame. Het is de eerste keer dat Trump naar het buitenland reist sinds hij vorige maand de presidentsverkiezingen won.

Trump landde volgens een bron van persbureau AFP op luchthaven Orly, in de buurt van de Franse hoofdstad. Hij zou naar Frankrijk zijn gevlogen in een privévliegtuig.

De aankomende president noemde het online eerder "een eer" dat hij naar de opening gaat. Hij zei dat de Franse president Emmanuel Macron uitstekend werk heeft geleverd bij de restauratie van het gebedshuis. "Het wordt een speciale dag voor iedereen."

Trump heeft naar verwachting een ontmoeting met Macron. Ook treft hij mogelijk de Oekraïense president Volodymyr Zelensky, die eveneens naar Parijs afreist voor de heropening.