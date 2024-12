Faber beperkt inspraak adviesorganen om wetten door te drukken

Minister Marjolein Faber (Asiel en Migratie, PVV) zet bij het invoeren van nieuwe asielmaatregelen zware druk op het wetgevingsproces, schrijft de Volkskrant. Faber beperkt de mogelijkheid tot inspraak van maatschappelijke organisaties, die zij bovendien zonder toelichting om vertrouwelijkheid heeft gevraagd. Ze mogen de voorstellen lezen, moeten binnen een paar dagen adviseren en hun mond houden.

De Nederlandse Orde van Advocaten (NOvA) tekent hiertegen bezwaar aan. De Orde kreeg van Faber een week de tijd om te reageren op het ingewikkelde wetsvoorstel waarmee zij het tweestatusstelsel voor asielzoekers wil (her)invoeren.

Sanne van Oers, algemeen deken van de Orde, hekelt de geëiste snelheid, die volgens haar de kwaliteit van de wetgeving in het gedrang brengt. 'Wij vrezen dat deze gang van zaken vaker gaat voorkomen, hetgeen grote gevolgen heeft voor onze democratische rechtsstaat.'

In een brief aan de Tweede Kamer met de voorgenomen planning van haar voorstellen schreef Faber op 14 november dat het wetsvoorstel voor het tweestatusstelsel ‘voor een korte periode’ zou worden voorgelegd ‘voor advies en uitvoeringstoetsen’. De NOvA ontving op 25 november het wetsvoorstel, dat voluit ‘Wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 in verband met de introductie van een tweestatusstelsel en het aanscherpen van de vereisten bij nareis’ heet.