Trump aangekomen in Milwaukee voor Republikeinse partijconventie

MILWAUKEE (ANP/AFP/RTR) - Het vliegtuig van voormalig president Donald Trump is geland in Milwaukee, in de Amerikaanse staat Wisconsin. Dat meldde zijn zoon Eric Trump op X. De Republikeinen zullen hem tijdens de partijconventie die vanaf maandag in deze stad gehouden wordt tot presidentskandidaat benoemen.

De Secret Service heeft laten weten dat er geen veranderingen in de veiligheidsprotocollen voor de conventie zijn aangebracht. "We hebben vertrouwen in de veiligheidsplannen voor dit evenement", zei Audrey Gibson-Cicchino, de coördinator van de Amerikaanse Secret Service, tegen verslaggevers. "We verwachten geen veiligheidswijzigingen."

Trump overleefde zaterdag een moordaanslag tijdens een campagnebijeenkomst, maar hij besloot zijn reis naar Milwaukee niet uit te stellen. De Republikeinse conventie gaat vier dagen duren. Op de eerste dag wordt aangekondigd wie de vicepresidentskandidaat van de partij wordt.