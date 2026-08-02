Trump: aanval op Iran voorlopig afgeblazen

WASHINGTON (ANP/AFP) - De Amerikaanse president Donald Trump zegt een geplande aanval op Iran voorlopig af te blazen, omdat Teheran en andere landen in het Midden-Oosten de Verenigde Staten zouden hebben gevraagd daarmee te wachten in afwachting van een akkoord. Dat schrijft Trump op Truth Social.

Trump schrijft dat de VS militair "klaarstonden" voor een aanval op Iran, maar dat hij heeft besloten daarvan af te zien "ten bate van de wereld" en de toekomst van Iran, op voorwaarde dat snel een overeenkomst wordt gesloten rond de Straat van Hormuz en de nucleaire dreiging van Iran. Ook Israël zou zich volgens Trump achter die beslissing hebben geschaard.

De Amerikaanse president gaf geen verdere details over het mogelijke akkoord. Iran en Israël hebben de uitspraken van Trump vooralsnog niet bevestigd.

Olieraffinaderijen

Trumps uitspraken volgen op berichten in Amerikaanse media dat Washington en Israël nieuwe gezamenlijke aanvallen op Iran overwogen. CBS News meldde dat daarbij onder meer Iraanse olieraffinaderijen en elektriciteitscentrales als doelwit in beeld waren.

De oorlog tussen Iran enerzijds en de VS en Israël anderzijds duurt inmiddels ruim vijf maanden. De afgelopen weken voerden de partijen opnieuw over en weer aanvallen uit.

Volgens nieuwssite Axios belde de Saudische kroonprins Mohammed bin Salman Trump zaterdag om zijn zorgen uit te spreken over de Amerikaanse aanvalsplannen. De kroonprins zou de Amerikaanse president hebben opgeroepen de spanningen te verminderen en af te zien van een aanval.