Trump: Amerikaanse filmindustrie 'sterft', kondigt tarieven aan

WASHINGTON (ANP/RTR) - De Amerikaanse president Donald Trump kondigde zondag tarieven van 100 procent aan op films die in het buitenland worden geproduceerd. Hij zei op zijn platform Truth Social dat de Amerikaanse filmindustrie een "zeer snelle dood" sterft, doordat andere landen filmmakers en studio's uit de Verenigde Staten weg zouden lokken.

"Dit is een gezamenlijke inspanning van andere landen en daarom een bedreiging voor de nationale veiligheid. Het is, naast al het andere, een vorm van berichtgeving en propaganda", voegde Trump hieraan toe. De Amerikaanse president zei dat hij de relevante Amerikaanse overheidsinstanties, zoals het ministerie van Handel, heeft gemachtigd om onmiddellijk te beginnen met het invoeren van een 100 procent tarief op alle in het buitenland geproduceerde films.

"WE WILLEN WEER FILMS DIE IN AMERIKA WORDEN GEMAAKT!", sloot Trump zijn bericht af.