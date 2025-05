Woningen ontruimd om grote brand in flat Amersfoort

AMERSFOORT (ANP) - In een flatgebouw aan de Vreeland in Amersfoort heeft in de nacht van zondag op maandag een grote uitslaande brand gewoed. De Veiligheidsregio Utrecht meldt dat meerdere woningen in de flat moesten worden ontruimd. Een persoon is naar het ziekenhuis gebracht. De brand is inmiddels geblust.

In totaal moest de brandweer vier mensen uit hun woning redden. Ook wisten brandweerlieden meerdere katten ongedeerd uit de flat te halen.

Bij de brand kwam veel rook vrij. Twee woningen zijn na het blussen onbewoonbaar verklaard. De bewoners van die appartementen kunnen voorlopig niet terug naar huis. De bewoners van de overige woningen die werden ontruimd kunnen in de loop van maandagochtend wel weer terugkeren.