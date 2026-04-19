Tennisster Rybakina pakt tweede titel in Stuttgart

STUTTGART (ANP) - Tennisster Elena Rybakina heeft voor de tweede keer het toernooi van Stuttgart op haar naam geschreven. De Kazachse nummer 2 van de wereldranglijst won de finale op het Duitse gravel met 7-5 6-1 van Karolina Muchova.

Rybakina (26) liep meteen uit naar een 3-0-voorsprong, maar leverde op 5-3 zelf haar service in. Met een tweede break op 6-5 haalde ze alsnog de eerste set binnen. De tweevoudig grandslamwinnares had niets meer te duchten van Muchova in de tweede set.

Voor Rybakina is het de tweede titel van het jaar, na de eindzege op de Australian Open in januari. Ze won het toernooi in Stuttgart eerder in 2024.