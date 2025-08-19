ECONOMIE
Trump begint met voorbereidingen ontmoeting Poetin en Zelensky

Samenleving
door anp
dinsdag, 19 augustus 2025 om 00:34
anp190825002 1
WASHINGTON (ANP) - De Amerikaanse president Donald Trump schrijft op Truth Social dat hij begint met de voorbereidingen voor een ontmoeting tussen de Russische president Vladimir Poetin en de Oekraïense president Volodymyr Zelensky. Waar en wanneer deze ontmoeting moet plaatsvinden, is nog niet duidelijk, aldus Trump.
Een bron meldt aan het Amerikaanse medium Axios dat de ontmoeting "hopelijk" voor eind augustus plaatsvindt.
Trump stelt in zijn bericht op Truth Social voor om na een eventuele ontmoeting tussen Zelensky en Poetin een trilaterale ontmoeting te organiseren. Daar zouden Zelensky, Poetin en Trump bij aanwezig moeten zijn.
De Amerikaanse president sprak maandagavond in het Witte Huis met Zelensky en zeven Europese leiders. Dat was volgens Trump een "heel goede ontmoeting".
