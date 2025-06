Trump behoudt voorlopig controle over Nationale Garde Californië

SAN FRANCISCO (ANP/RTR) - Een Amerikaans hof van beroep heeft donderdag geoordeeld dat president Donald Trump voorlopig de controle over de Nationale Garde van Californië mag behouden. Het hof verlengde daarmee de opschorting van een eerdere uitspraak van een lagere rechter, die had bepaald dat Trump onrechtmatig de Nationale Garde had ingezet in Los Angeles.

De lagere rechter had die uitspraak gedaan in een door gouverneur Gavin Newsom van Californië aangespannen rechtszaak tegen Trumps ingrijpen.

Bijna twee weken geleden braken in Los Angeles massale protesten uit tegen Trumps immigratiebeleid, toen agenten van ICE in verschillende delen van de stad personen op straat hadden aangehouden en geboeid hadden afgevoerd. Ook voerde ICE huiszoekingen uit in de zoektocht naar mensen zonder geldige verblijfsstatus.

President Donald Trump stuurde daarop troepen van de Nationale Garde naar Los Angeles. Volgens critici, onder wie Newsom, leidde Trumps maatregel tot meer spanningen en onrust in de stad.