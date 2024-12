Trump belooft antidrugscampagne en harde aanpak drugskartels

PHOENIX (ANP/RTR) - De aankomende Amerikaanse president Donald Trump zei zondag dat hij een nieuwe antidrugscampagne zal lanceren om de fysieke impact van drugs als fentanyl te laten zien. Ook herhaalde hij zijn dreigement om Mexicaanse drugskartels aan te merken als buitenlandse terroristische organisaties. Dat laatste zou bijvoorbeeld militaire actie tegen de kartels buiten de Amerikaanse grenzen mogelijk maken.

"We gaan met advertenties laten zien hoe slecht drugs voor je zijn. Ze verpesten je uiterlijk, ze verpesten je gezicht, ze verpesten je huid, ze verpesten je tanden", zei Trump op een conferentie van de conservatieve groep Turning Point in Phoenix, in de staat Arizona.

Trump gaf weinig concrete details over de campagne, behalve dat zijn regering "veel geld" zal uitgeven aan het programma, hoewel het "relatief gezien heel weinig geld" zal zijn. Trumps plan roept herinneringen op aan de antidrugscampagne Just Say No, die in de jaren tachtig werd geleid door de toenmalige first lady Nancy Reagan, om jonge Amerikanen aan te moedigen drugs te weigeren.

Terreur

Ook herhaalde Trump zijn campagnebelofte om Mexicaanse drugskartels aan te merken als terroristische groeperingen. In zijn verkiezingsprogramma staat dat hij bij zijn aantreden het Pentagon opdracht zal geven om "speciale troepen, cyberoorlogvoering en andere geheime en openlijke acties in te zetten om maximale schade toe te brengen aan de kartels".

Naar verwachting sterven dit jaar tussen de 50.000 en 60.000 Amerikanen aan een drugsoverdosis, de meesten door het gebruik van fentanyl of nauw verwante synthetische drugs, aldus de Amerikaanse gezondheidsdienst CDC.