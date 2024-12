President Panama: elke vierkante meter Panamakanaal is van ons

PANAMA-STAD (ANP/RTR) - De Panamese president Jose Raul Mulino heeft zondag laten weten dat zijn land absolute soevereiniteit heeft over het Panamakanaal. Daarmee reageerde Mulino op uitlatingen van de aanstaande Amerikaanse president Donald Trump, die dreigde het kanaal terug te nemen.

"Elke vierkante meter van het Panamakanaal en het omliggende gebied behoort tot Panama en dat zal ook zo blijven", zei Mulino in een op X geplaatste video. Daarin zei hij ook dat over de soevereiniteit en onafhankelijkheid van Panama niet valt te onderhandelen.

Zaterdagavond (lokale tijd) had Trump gezegd dat Panama de tarieven voor het gebruik van het Panamakanaal moet verlagen. Als dat niet gebeurt, moet Panama het kanaal teruggeven aan de Verenigde Staten, schreef hij op Truth Social. Volgens Trump rekent Panama "exorbitant hoge prijzen", die "belachelijk" zijn.

Het Panamakanaal is een belangrijk doorgangskanaal tussen de Atlantische en de Stille Oceaan. De Verenigde Staten zijn de grootste gebruiker ervan. Driekwart van de schepen is van Amerikaanse origine. De Amerikaanse president Jimmy Carter (1977-1981) sloot in 1977 een verdrag met Panama, waarin werd bepaald dat het kanaal in 2000 zou worden overgedragen aan Panama. Daarvoor deelden de VS en Panama de controle over het kanaal.