Trump: besluit Hooggerechtshof grote overwinning voor democratie

WASHINGTON (ANP) - Oud-president Donald Trump ziet het besluit van het Hooggerechtshof in de onschendbaarheidszaak die tegen hem liep als een overwinning. "Grote overwinning voor onze grondwet en democratie. Trots om Amerikaan te zijn!", schrijft de Republikein in kapitalen op zijn eigen socialmediaplatform Truth Social.

Het Hooggerechtshof oordeelde dat Trump als president onschendbaarheid genoot voor zijn officiële taken, maar niet als privépersoon. De zaak is daarmee terugverwezen naar een lagere rechtbank. Die moet nu uitzoeken in welke rol Trump probeerde de verkiezingsuitslag van 2020 te beïnvloeden, toen de Republikein verloor van de huidige president Joe Biden.