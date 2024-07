Premier Rutte geraakt door dankwoord slavernijherdenking

AMSTERDAM (ANP) - Demissionair premier Mark Rutte was geraakt door het feit dat hij tijdens de nationale herdenking van het slavernijverleden persoonlijk werd bedankt. Linda Nooitmeer, de voorzitter van het Nationaal instituut Nederlands slavernijverleden en erfenis (NiNsee), prees in haar toespraak de rol van Rutte in het herdenken van het slavernijverleden.

"Niemand is in staat om de doorbroken stilte over ons verleden, weer te doen gelden", zei Nooitmeer. "De meerstemmigheid over ons verleden is eindelijk een feit. Rutte illustreert dat in zijn uitspraken, dat met bewustwording van verleden ook een brug naar gezamenlijke toekomst geslagen kan worden." De vertrekkend premier zei dat die woorden hem "natuurlijk" raakten. Rutte: "Ik heb daar een hele reis in gemaakt, zowel wat betreft Zwarte Piet als wat betreft de excuses voor het slavernijverleden. Ik vond het indrukwekkend dat daar iets over gezegd werd."

De nationale herdenking in het Oosterpark in Amsterdam was voor Rutte zijn laatste volle werkdag als demissionair premier. Symbolisch vindt hij dat niet, "het komt zo uit", zei hij na afloop van de ceremonie. "Voor vandaag heb ik geen verplichtingen meer, maar morgenochtend ga ik weer naar kantoor. Nog een paar uur het land besturen."

Dinsdag wordt het nieuwe kabinet van PVV, VVD, NSC en BBB beëdigd door de koning en neemt Dick Schoof het premierschap van Rutte over.