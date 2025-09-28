Burgemeester Adams van New York beëindigt herverkiezingscampagne

NEW YORK (ANP) - Burgemeester Eric Adams van de Amerikaanse stad New York trekt zich terug uit de burgemeestersverkiezingen, laat zijn campagne weten. De Democraat Adams trok zich dit voorjaar terug uit de Democratische voorverkiezingen om als onafhankelijke kandidaat voor een nieuwe termijn te gaan.

Adams werd tijdens zijn burgemeesterschap beschuldigd van het aannemen van steekpenningen en illegale campagnedonaties. Begin april werd die zaak geseponeerd. Het ministerie van Justitie wilde niet dat Adams werd vervolgd, zodat hij president Donald Trump kon helpen met de aanpak van illegale migratie.

De strijd om het burgemeesterschap gaat nu waarschijnlijk tussen de Democratische kandidaat Zohran Mamdani en voormalig gouverneur Andrew Cuomo, die als onafhankelijke kandidaat meedingt.

De Republikeinse kandidaat Curtis Sliwa wordt in de door Democraten gedomineerde stad geen serieuze kans toegedicht.