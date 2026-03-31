Trump: woensdag waarschijnlijk persoonlijk naar Hooggerechtshof

WASHINGTON (ANP/RTR) - De Amerikaanse president Donald Trump gaat woensdag mogelijk persoonlijk naar het Hooggerechtshof voor een zaak betreffende burgerschap op basis van geboorteplaats. "Dat denk ik wel," zei Trump toen hem werd gevraagd of hij woensdag naar het hof zou gaan.

In de Verenigde Staten verkrijgt iedereen die binnen 's lands grondgebied geboren wordt automatisch burgerschap. Trump vaardigde in januari 2025, op de dag van zijn aantreden, een richtlijn uit om het burgerschap op basis van geboorteplaats te beperken. Het is een controversieel onderdeel van zijn inspanningen om de immigratie in te dammen, omdat Trump ermee probeert de interpretatie van een grondwettelijke bepaling uit de negentiende eeuw te veranderen.

Het Hooggerechtshof hoort woensdag argumenten over de rechtmatigheid van Trumps richtlijn.