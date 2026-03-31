ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Trump: woensdag waarschijnlijk persoonlijk naar Hooggerechtshof

Samenleving
door anp
woensdag, 01 april 2026 om 1:11
anp010426002 1
WASHINGTON (ANP/RTR) - De Amerikaanse president Donald Trump gaat woensdag mogelijk persoonlijk naar het Hooggerechtshof voor een zaak betreffende burgerschap op basis van geboorteplaats. "Dat denk ik wel," zei Trump toen hem werd gevraagd of hij woensdag naar het hof zou gaan.
In de Verenigde Staten verkrijgt iedereen die binnen 's lands grondgebied geboren wordt automatisch burgerschap. Trump vaardigde in januari 2025, op de dag van zijn aantreden, een richtlijn uit om het burgerschap op basis van geboorteplaats te beperken. Het is een controversieel onderdeel van zijn inspanningen om de immigratie in te dammen, omdat Trump ermee probeert de interpretatie van een grondwettelijke bepaling uit de negentiende eeuw te veranderen.
Het Hooggerechtshof hoort woensdag argumenten over de rechtmatigheid van Trumps richtlijn.
loading

POPULAIR NIEUWS

121766530-m-69afc61b4752c

Oncologen over ‘het slechtste diner’: deze vier voedingsmiddelen smeken ze je te schrappen

ANP-435790507

Waarom zoveel Nederlanders spijt krijgen van hun buitenlandse droomhuis

83926982_m

Redt Afrika Europa uit de brand? Er klopt een nieuwe brandstofreus op onze deur

23DAV4SXGVC6RCKMTRSWU7V4DY

Nieuw bewijs zet beschuldigingen aan Trump door 13-jarig meisje op scherp

hamburg-wolf

Wolf bijt vrouw in hartje Hamburg

109514744_m

Waarom vrouwen boven de 40 vooral moeten blijven feesten

Loading