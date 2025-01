Trump bevriest toelatingsprogramma voor vluchtelingen

WASHINGTON (ANP) - De Amerikaanse president Donald Trump heeft een decreet ondertekend waarmee het toelatingsprogramma voor vluchtelingen (USRAP) vanaf maandag wordt bevroren. Dit betekent dat beslissingen over aanvragen voor de vluchtelingenstatus worden opgeschort.

In het decreet staat dat de VS onder de vorige president Joe Biden is overspoeld met recordaantallen migranten, onder meer via USRAP. Hervatting van het USRAP is volgens Trump pas mogelijk is als de toelating van vluchtelingen in lijn is met de belangen van de Verenigde Staten.

Door het besluit kunnen onder anderen ruim 1600 Afghaanse vluchtelingen het land niet meer in, zegt de Amerikaanse organisatie #AfghanEvac tegen persbureau Reuters. Een anonieme regeringsfunctionaris bevestigt dat. Daar zijn minderjarigen bij, evenals familieleden van Amerikaanse militairen en veteranen. Het besluit van Trump zou onder die groep tot paniek hebben geleid.