America First: Trump hernoemt Golf van Mexico en berg Denali (en Hillary Clinton barst in lachen uit)

Donald Trump is druk bezig om de VS naar zijn hand te zetten, en ook de Grote Bosatlas moet er wat hem betreft aan geloven. De doorgedraaide populist heeft in zijn eerste uren als president van de Verenigde Staten een decreet getekend dat de Golf van Mexico omdoopt tot Golf van Amerika. Ook de berg Denali in Alaska gaat weer Mount McKinley heten. De naam was in 2015 veranderd toen de Democraat Barack Obama in het Witte Huis zat.

De geografische namen moeten door de minister van Binnenlandse Zaken worden aangepast in overheidscommunicatie en op officiële kaarten. Trump heeft Doug Burgum voorgedragen als binnenlandminister.

Trump besprak de naamswijzigingen in zijn speech maandag. Zijn voormalige rivaal Hillary Clinton barstte op dat moment in lachen uit. In de zaal klonk luid applaus. De autoriteiten in de Amerikaanse staat Florida lusten er klaarblijkelijk wel pap van, en hebben de naam Golf van Amerika al in een persbericht over het weer langs laten komen.