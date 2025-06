DEN HAAG (ANP) - De Amerikaanse president Donald Trump is tevreden dat "de meeste" NAVO-landen hebben ingestemd met de veel hogere defensiebudgetten die hij eiste. Maar hij erkent dat niet alle 32 landen 5 procent van hun economie in defensie en ondersteunende zaken willen steken. Spanje beweert dat de afspraak niet voor dat land geldt. Trump noemde Spanje niet in zijn terugblik na de NAVO-top.