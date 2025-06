Bonden: gevolgen staking bij KLM niet ernstig genoeg voor verbod

HAARLEM (ANP) - Vakbonden FNV en CNV vinden dat de voorziene problemen door de staking van grondpersoneel van KLM op zaterdag niet groot genoeg zijn om de actie te verbieden. Actievoeren voor betere arbeidsvoorwaarden is een sociaal grondrecht en mag alleen verboden worden met heel zwaarwegende redenen, bijvoorbeeld als de veiligheid in gevaar komt. Maar dat is volgens advocaten van de bonden aankomend weekend niet het geval, zeiden ze in de rechtbank in Haarlem. Daar probeert KLM de staking van 24 uur in een kort geding te laten verbieden.

Een advocaat voor de bonden haalde het voorbeeld aan van een staking van 24 uur in maart op de luchthaven van Frankfurt. Volgens een Duitse vakbond zorgde dat maar voor een beperkt aantal gestrande passagiers op de luchthaven, die de volgende dag weer konden vertrekken. "Voor Schiphol is een 24-uursactie mogelijk voor het eerst in de geschiedenis, maar in de rest van Europa is dit een veelgebruikt middel", zei de advocaat.