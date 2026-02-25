ECONOMIE
Trump breekt record van langste State of the Union

Samenleving
door anp
woensdag, 25 februari 2026 om 5:26
anp250226034 1
WASHINGTON (ANP) - De Amerikaanse president Donald Trump heeft de langste State of the Union in de geschiedenis van de Verenigde Staten uitgesproken. Zijn toespraak duurde zo'n 1 uur en 47 minuten, 18 minuten langer dan het vorige record van Bill Clinton uit 2000.
Trump sprak vorig jaar ook al langer dan Clinton, maar omdat hij toen pas net was aangetreden gold die speech niet als officiële State of the Union. De toespraak duurde toen 1 uur en 40 minuten.
De president had in het eerste gedeelte van zijn toespraak vooral aandacht voor de Amerikaanse economie. Dat is volgens peilingen van Amerikaanse media ook het thema waar de bevolking de meeste zorgen over heeft en ontevreden over is. Trump claimde juist dat de economie sinds zijn aantreden flink is verbeterd.
Trump viel zijn voorganger Joe Biden aan en herhaalde beschuldigingen dat die alleen de verkiezingen had gewonnen door fraude. Die beweringen zijn eerder al talloze keren weerlegd.
