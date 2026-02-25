Trump roemt economie tijdens State of the Union, ondanks onvrede

WASHINGTON (ANP) - De Amerikaanse president Donald Trump heeft tijdens zijn State of the Union gezegd dat het goed gaat met de economie. Volgens hem is zijn economische beleid een groot succes, ondanks onvrede onder Amerikanen over de stijgende prijzen van levensonderhoud.

"Ons land is terug", begon Trump zijn toespraak. "Beter, rijker en krachtiger dan ooit tevoren." Hij beweerde een "land in crisis" te hebben geërfd van zijn voorganger Joe Biden, maar dat te hebben opgelost in zijn eerste dertien maanden. Trump sprak van een "historische ommekeer".

De economie is een belangrijk thema voor Amerikanen en de bevolking is niet tevreden over Trumps beleid tot nu toe, blijkt uit peilingen van Amerikaanse media. Mensen zouden dan ook willen dat Trump daar meer aandacht aan besteedt, in plaats van aan alle buitenlandse zaken waar hij de afgelopen weken veel mee bezig is, zoals Iran, Groenland en Venezuela.