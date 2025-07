LONDEN (ANP/AFP) - De Amerikaanse president Donald Trump brengt van 17 tot 19 september een staatsbezoek aan het Verenigd Koninkrijk. Dat maakte Buckingham Palace maandag bekend.

Trump en zijn vrouw Melania worden op Windsor Castle ontvangen door koning Charles en koningin Camilla.

De Amerikaanse president werd uitgenodigd in februari in een persoonlijke brief van Charles die premier Keir Starmer hem overhandigde in Washington. Trump noemde de uitnodiging "een geweldige eer".