Wiegman met Engeland door op EK na ruime zege op Wales

SANKT GALLEN (ANP) - De voetbalsters van Engeland hebben op het EK in Zwitserland geen fout gemaakt tegen Wales. De formatie van de Nederlandse bondscoach Sarina Wiegman won in Sankt Gallen het laatste groepsduel met 6-1 en gaat als nummer 2 in de poule van Oranje door naar de kwartfinales.

Titelverdediger Engeland behaalde 6 punten, 3 punten minder dan groepswinnaar Frankrijk. Nederland (3 punten) en Wales (0 punten) zijn uitgeschakeld.

Engeland, dat eerder met 4-0 van Nederland had gewonnen, stond tegen Wales met dezelfde cijfers voor bij rust. Georgia Stanway opende de score uit een strafschop, waarna Ella Toone, Lauren Hemp en Alessia Russo de score opvoerden. Beth Mead maakte in de tweede helft de 5-0, voordat Hannah Cain wat terugdeed namens Wales. Agnes Beever-Jones zette de eindstand op het bord, 6-1.

Voor Wiegman, oud-bondscoach van Oranje, was het de dertiende zege op een EK. Daarmee evenaarde ze het record van Tina Theune, die in het verleden drie keer Europees kampioen werd met Duitsland.