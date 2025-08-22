Trump dreigt burgemeester Washington met ontslag

WASHINGTON (ANP/RTR) - De Amerikaanse president Donald Trump heeft gezegd dat burgemeester Muriel Bowser van Washington "haar zaken op orde moet krijgen", anders zal ze "niet lang burgemeester zijn".

"Het was onveilig", zei de Republikeinse president tegen verslaggevers over de hoofdstad. "Het was verschrikkelijk en burgemeester Bowser moet haar zaken op orde krijgen, anders zal ze niet lang burgemeester zijn, want dan nemen we het over en kan de federale overheid de stad besturen zoals het hoort." Bowser is een Democraat.

Trump zei vorige week dat criminaliteit en dakloosheid in de hoofdstad volledig uit de hand zijn gelopen en stelde de lokale politie onder controle van de federale overheid. Ook zette hij soldaten van de Nationale Garde in de stad in.

Data van de politie van Washington duiden echter op een sterke daling van de criminaliteit in 2024 en 2025.