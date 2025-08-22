ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Trump: Chicago volgende stad waar overheid ingrijpt, dan New York

Samenleving
door anp
vrijdag, 22 augustus 2025 om 20:06
anp220825194 1
WASHINGTON (ANP/RTR/AFP/BLOOMBERG) - De Amerikaanse president Donald Trump wil dat de overheid na Washington ook ingrijpt in Chicago en New York. Volgens hem moet de criminaliteit daar aangepakt worden.
"We gaan onze steden heel, heel veilig maken", zei Trump tegen verslaggevers in het Witte Huis. "Ik denk dat Chicago de volgende is en daarna helpen we New York." Volgens de president is Chicago "een puinhoop".
Trump kondigde vorige week aan dat hij de Nationale Garde zou inzetten in Washington tegen de criminaliteit en de dakloosheid, maar die beslissing leidde tot onbegrip in de hoofdstad. De burgemeester zei dat de criminaliteit de afgelopen jaren juist sterk was afgenomen en vecht de beslissing aan bij de rechter.
Ook in Chicago lijkt de misdaad af te nemen. Het aantal moorden is in de eerste helft van dit jaar met 32 procent gedaald en staat nu op het laagste niveau in tien jaar.
Vorig artikel

Trump dreigt burgemeester Washington met ontslag

Volgend artikel

Linkse oppositie legt schuld opstappen Veldkamp bij BBB en VVD

POPULAIR NIEUWS

190197380_l

Man randt 15-jarig meisje aan tijdens vlucht van Swiss Air

ANP-533806490

Man van 22 aangehouden voor zedendelict Weesperzijde in Amsterdam, mogelijk zelfde daders als in Abcoude

Schermafbeelding 2025-08-05 144831

Hilarische AI-video's van B&B Vol liefde gaan viraal: Renske blaast hotel op en JP zuipt zich te pletter

Schermafbeelding 2025-08-21 222922

B&B Vol liefde: Renate verklapt hoeveel ze is aangekomen en Renske blijkt een topactrice

ANP-533762316

Antarctische ijskap op rand van 'catastrofale' instorting, onomkeerbare schade dreigt

ANP-532929639

Ook Nederlandse politie gebruikt omstreden software van Palantir + wat is er mis mee