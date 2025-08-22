Trump: Chicago volgende stad waar overheid ingrijpt, dan New York

WASHINGTON (ANP/RTR/AFP/BLOOMBERG) - De Amerikaanse president Donald Trump wil dat de overheid na Washington ook ingrijpt in Chicago en New York. Volgens hem moet de criminaliteit daar aangepakt worden.

"We gaan onze steden heel, heel veilig maken", zei Trump tegen verslaggevers in het Witte Huis. "Ik denk dat Chicago de volgende is en daarna helpen we New York." Volgens de president is Chicago "een puinhoop".

Trump kondigde vorige week aan dat hij de Nationale Garde zou inzetten in Washington tegen de criminaliteit en de dakloosheid, maar die beslissing leidde tot onbegrip in de hoofdstad. De burgemeester zei dat de criminaliteit de afgelopen jaren juist sterk was afgenomen en vecht de beslissing aan bij de rechter.

Ook in Chicago lijkt de misdaad af te nemen. Het aantal moorden is in de eerste helft van dit jaar met 32 procent gedaald en staat nu op het laagste niveau in tien jaar.