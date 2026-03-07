Trump dreigt met meer aanvallen op meer doelen in Iran

MIAMI (ANP/RTR) - President Donald Trump heeft Iraniërs gedreigd met nog zwaardere aanvallen waarbij ook meer groepen mensen of plaatsen doelwit worden. Trump zei dat "gebieden en groepen mensen die tot nu toe niet als doelwit werden beschouwd, serieus worden overwogen voor volledige vernietiging en zekere dood". Dat is volgens hem het gevolg van de houding van Iran.

Hij zei ook dat Iran zaterdag heel hard getroffen wordt. Naar aanleiding van uitspraken van zijn Iraanse ambtgenoot Masoud Pezeshkian zei Trump dat Iran "zijn verontschuldigingen had aangeboden en zich heeft overgegeven aan de buurlanden in het Midden-Oosten".

Pezeshkian heeft zaterdag Arabische landen inderdaad zijn verontschuldigingen aangeboden voor Iraanse aanvallen. Hij heeft gezegd dat Iran alleen landen aanvalt waarvandaan Iran wordt aangevallen. Als landen in de regio niets te maken hebben met de aanvallen op Iran, zijn ze ook geen doelwit. De VS hebben tal van militaire steunpunten en bases in de Golfstaten.