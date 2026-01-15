Trump dreigt na ICE-onrust met gebruik wet tegen rebellie

WASHINGTON (ANP) - De Amerikaanse president Donald Trump dreigt een honderden jaren oude wet tegen opstanden te gebruiken in Minnesota. In die staat ontstond grote onrust nadat een agent van vreemdelingenpolitie ICE een vrouw had doodgeschoten in de stad Minneapolis.

"Als de corrupte politici van Minnesota de wet niet naleven en de professionele onruststokers en opstandelingen niet stoppen met het aanvallen van de patriotten van ICE, die alleen maar hun werk proberen te doen, doe ik een beroep op de INSURRECTION ACT", schrijft Trump op Truth Social.

Die wet uit 1807 geeft presidenten de mogelijkheid het leger in te zetten op Amerikaans grondgebied. Trump schrijft dat hij met een beroep op die wet snel een einde kan maken aan de "schandalige situatie" in Minnesota.

De waarschuwing volgt op nieuwe onrust in Minneapolis. Daar vonden protesten plaats nadat deze week ook een Venezolaanse man was neergeschoten. De autoriteiten zeggen dat een agent werd aangevallen door meerdere personen.