Trump: drie kandidaten op het oog voor nieuw leiderschap Iran

WASHINGTON (ANP) - De Amerikaanse president Donald Trump zegt drie kandidaten op het oog te hebben voor het leiderschap van Iran na de dood van de opperste leider ayatollah Ali Khamenei. Wie dat zijn, wil hij nog niet zeggen. "Laten we eerst de klus afmaken", zei hij zondag in een telefonisch interview met The New York Times, zo'n 36 uur na het begin van het Amerikaans-Israëlische offensief tegen Iran.

Trump zei dat de VS de aanvallen op Iran vier tot vijf weken kunnen volhouden "als dat nodig is". "Het zal niet moeilijk zijn. We hebben enorme hoeveelheden munitie, opgeslagen over de hele wereld." Hij verwacht meer Amerikaanse slachtoffers, maar zei vertrouwen te hebben in de uitkomst. "Het land is zeer aanzienlijk verzwakt, om het zacht uit te drukken."

Als model voor een machtsoverdracht verwees Trump meermaals naar Venezuela, waar hij na de arrestatie van president Nicolás Maduro het grootste deel van de regering op zijn plek liet, maar dwingt om samen te werken met Washington. "Iedereen heeft zijn baan gehouden, behalve twee mensen." Tegelijkertijd suggereerde hij dat het Iraanse volk zelf het regime zou kunnen omverwerpen.

Trump zei ook open te staan voor het opheffen van sancties tegen Iran als een nieuwe leiding bereid is pragmatisch samen te werken met de VS. Hoe zijn regering het Iraanse volk zou beschermen als het in opstand komt, wilde hij niet zeggen. "Ik doe geen toezeggingen in de ene of andere richting, het is te vroeg."